2020, el año de hacer su voluntad

Ya estamos en enero del 2020, nuevo año, nuevas metas, nuevas oportunidades y nuevas actitudes. Para todos, es el inicio de nuevas temporadas en las cuales nosotros seremos los creadores, pero también es el inicio de un libro completamente en blanco y va a depender de ti y de mí como lo completemos.

En el momento que el reloj marcó las 12:00am, recibí muchos mensajes, muchas felicitaciones y muchos deseos de seres queridos, los cuales hasta algunos me hicieron llorar. Pero también pude darme cuenta de la importancia de desear lo que realmente vale la pena para la vida y la paz de cualquier ser humano.

‘’Muchos deseos bonitos, pero al final quiero hacer y aceptar tu voluntad siempre mi Dios’’, esta fue la frase que repetía mi mente varias veces y se la repetía a él tantas veces lo entendía necesario.

‘’He visto como no dejas al justo desamparado, como le brindas amor al que se aparta y sales a su encuentro, he visto tu misericordia con mi familia, he visto como me has levantado cuando pensaba que ya todo estaba perdido, he visto tu luz cuando me sentía encerrada en las tinieblas, he visto tu perdón cada vez que te fallaba, pero sobre todo he visto como siempre tu voluntad es mejor que la mía. Y aunque a veces no la entienda, me ha tocado cerrar mis ojos y confiar plenamente en tus mandatos’’

Claro que quiero que puedas lograr tus sueños, que puedas ser feliz, que puedas perdonar y dejar atrás el dolor, que puedas decir en Junio: ‘’ Yo sabía que este iba a ser mi año’’, que puedas discernir y tomar buenas decisiones, que puedas sanar para construir mejores relaciones, pero hoy quiero que en tus metas apuntes la siguiente, que siento que te facilitará bastante las demás: ‘’QUIERO ENTENDER Y ACTUAR EN BASE A TU VOLUNTAD SEÑOR’’

Gracias por siempre leerme y recuerda cada mes del 2020, que este año los planes diseñados para nosotros superarán todas las expectativas.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

