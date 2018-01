Batalla de la Fe

Iniciando este 2018, deseo que todos los dominicanos y dominicanas puedan lograr sus metas, y que sobretodo la salud y el bienestar sea la brújula que guie nuestro pueblo, que la gracia de Dios se derrame sobre cada uno de mis compatriotas, tanto aquí en la tierra de Juan Pablo Duarte, como los de la diáspora.

Hoy, me motive a titular este artículo, con el nombre que da el Pastor Ezequiel Molina a su sermón que cada día primero de Enero desarrolla en el estadio olímpico, donde se concentran varias iglesias evangélicas de la Republica Dominicana y que sin dudas, ha logrado trazar pautas en el mensaje que este emite.

En este escenario, usted puede encontrarse desde el más humilde de los Dominicanos , como con el Político más influyente en ejercicio, que en este caso es el Presidente de la República, con el fin de escuchar las palabras de Molina y también por qué no , para usar ese evento con beneficios políticos, muchas veces saliendo complacidos y otras no.

En esta ocasión, la presencia de políticos reconocidos fue escasa, lo que despertó la inquietud de los medios de comunicación, ya que en otros tiempos se sentaban en primera fila, con la única intensión de llamar la atención, y dependiendo el fondo del sermón, dar declaraciones favor o en contra, cuando entendían pertinente.

El día inicial del 2018, el pastor Molina logro despertar en mi el interés sobre el tema, y por eso estas líneas, porque creo, o no, porque estoy seguro, qué al referirse a la práctica de los Modelos Falsos y el deseo de algunas personas querer vender un sub-realismo, son parte de los problemas que enfrenta esta sociedad, que por demás ya no aguanta más.

En su sermón , el reputado y reconocido líder Evangélico, dio en la diana con el tema que tanto está afectando a nuestro País, ya que sin darnos cuenta , estamos viviendo tiempos difíciles , de competencias y de querer exhibir cosas , para que el otro piense , o para que el otro sepa que yo también puedo.

No obstante la importancia del mensaje dado en la batalla de la Fe 2018, no puedo ocultar que me preocupo que la prensa local, se enfocara más en una parte en el cual Molina toco el tema corrupción y reelección, dejando en un segundo plano lo de falsos modelos, y las consecuencias que esto está trayendo a nuestro pueblo.

Entiendo, que lo que debió estar en la palestra pública, apropósito de las palabras emitidas el Lunes por Ezequiel Molina frente a los miles de feligreses que se congregaron en el estadio de la Máximo Gómez, fue el fondo de este mensaje y el rol que estamos jugando las familias y los padres, como responsables de la crianza de nuestros hijos.

Lo que yo hubiese querido que se publicara en las noticias más importantes del país, era que nosotros como cabezas de familia estamos sin darnos cuenta, cometiendo un error garrafal, el de sustituir el acompañamiento y las enseñanzas que amerita un adolecente en pleno desarrollo, para sobreponer lo material.

El creer que con la tarjeta de crédito, el celular, el carro moderno y la entrega de la llave, para que no me molestes cuando llegues a casa , están contribuyendo a una crianza más eficiente, resulta el engaño más grande y por eso valoro en su justa dimensión el mensaje del Pastor Ezequiel Molina, esos son parte de los factores para crezcan modelos falsos en nuestro país.

