Aplazan audiencia por muerte hijo periodista Miriam Cruz por ausencia imputado

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– La audiencia por la muerte del hijo de la periodista Mirian Cruz, que se llevaría a cabo en el 1er. Tribunal de Ejecución de la Pena y Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito, fue aplazada para el 4 de agosto debido a la incomparecencia del imputado.

El juez advirtió que si el acusado no se presenta en la nueva fecha, será arrestado y se procederá a conocer la audiencia el mismo día.

El abogado de Miriam Cruz, dijo que el imputado Eduardo Enríquez Manuel Valdez, acusado de la muerte a Imanol Manuel Mercado Cruz, hijo de la periodista Cruz, no compareció a la audiencia alegando que ayer fue sometido a una cirugía de cordales.

El jurista explicó que el incriminado programó esa cirugía para el día de ayer, para provocar el aplazamiento, actuando de mala fe y en deslealtad procesal, porque ese tipo de cirugía es optativa y ambulatoria, no es una emergencia.

Agregó que el juez tuvo sus dudas de ese certificado médico presentado en la audiencia, no solo porque no fue avalado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sino que, el certificado no especifica cuándo fue la cirugía ni cuál medico la hizo.

En ese sentido, para la sanidad del proceso el tribunal decidió no dar la rebeldía y dar los 10 días que el certificado médico establece, fijando la audiencia de manera definitiva para el 4 de agosto.

Como abogado de la familia dijo que si el imputado no se presenta le van a solicitar al juez que le cancele la fianza y le quiten la orden de prisión preventiva, revocándole la garantía económica que el juez le había otorgado.

De su lado, Cruz manifestó que la han puesto de relajo como pusieron a la estrella de beisbol Luis Polonia quien, según ella, no sabía que había muerto un niño deportista a punto de ser firmado en ese accidente y la defensa del imputado presentó una carta que le pidieron a la academia de Polonia dando garantías de él.

De igual manera presentaron una carta de una doctora afirmando que el niño tuvo una cirugía y la madre de Imanol espera que con la doctora no haya pasado lo mismo que pasó con Polonia.

