Orquis “La Prota” anuncia pronto inaugurará una fundación para ayudar personas de bajos recursos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – María Orquidea De León Espiritusanto, conocida en las redes sociales como Orquis “La Prota”, anunció que pronto inaugurará una fundación para ayudar a personas de bajos recursos.

Asimismo, dijo que entre sus planes también está terminar un libro sobre sus vivencias y lanzar una agenda conceptual.

Orquis se describió como “una persona extremadamente alegre y que contagia la buena vibra. Mi empatía que me hace llegar a tantas personas y conectar con ellos. Lo independiente que soy a pesar de contar con una pareja y un equipo de trabajo excelente”.

Destacar que La Prota ha conquistado a la comunidad latina y la diáspora dominicana en Estados Unidos, considerada como una de las influencers con mayor arrastre orgánico debido a su original y espontánea personalidad, por su contenido orgánico, dinámico y entretenido.

En los últimos años, la joven se ha dedicado a la realización de conferencias y talleres para el empoderamiento de mujeres tanto en Estados Unidos y República Dominicana.

En ese sentido, dijo que “gracias a Dios todos mis eventos son completamente vendidos, saber que he cambiado vidas con mis palabras y ejemplo me llena el corazón de satisfacción. He logrado sacar mujeres de la Depresión y eso no tiene precio”.

La influencer también incursionó en el mundo de la moda, lanzando su primer producto prota jeans denominando su colección “Conmigo Never”.

