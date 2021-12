15 anillos de campeón y familia adornan carrera Félix Fermín

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La cifra suena grande, pero Félix Fermín ha cosechado 15 anillos con equipos campeones de béisbol en los cuales ha formado parte como jugador o dirigente.

Esa cuenta empezó en el campo amateur, en 1982, cuando la selección dominicana se proclamó campeón del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1982 celebrados en La Habana. El país superó a la potencia de Cuba, y Fermín estuvo entre los infielders dominicanos.

Al llegar a las Águilas como jugador en 1983-84, fue campeón dos veces seguidas, como short titular en 1985-1986 y siguiente, siendo el dirigente Winston –Chilote –Llenas. Repitió como jugador cuando las Águilas fueron ganadoras en 1992-93 con Miguel Diloné de manager.

A partir del 2000-01 Fermín, en ese entonces con 37 años de edad, asume el puesto de manager de las Águilas y ha tenido tres períodos distintos en los cuales ha obtenido 6 coronas nacionales y 4 series del Caribe, el primero en ambos escenarios. También se ha proclamado campeón en la liga de México con los Sultanes de Monterrey.

“Realmente he sido bendecido y estoy agradecido del apoyo que he recibido de tantos jugadores y ejecutivos de las Águilas durante mi larga carrera. Me siento bien con ello”, dijo Fermín la noche del lunes, durante la presentación del documental El Coleccionista, que narra parte de su historia en el beisbol hasta ahora.

Unas 150 personas se dieron cita en el Cinema Centro Cibao, con las propias Águilas Cibaeñas de anfitrionas, para presenciar el documental de 65 minutos producido por la empresa CinespLus, con el periodista Héctor J. Cruz de productor ejecutivo. En el filme participan, además, los periodistas Tuto Tavarez, quien escribió el guión, y Santana Martínez, narrador, además de la periodista Karen Ozuna.

La familia completa de Fermín estuvo presente en el acto, encabezada por su esposa Sobeira y sus cuatro hijos, Junior, Andy, Steven y Pamela. También, sus 8 nietos, que le dieron un ambiente familiar al evento.

“El béisbol ha sido mi vida, desde luego, y me siento dichoso de tantos logros. Pero también me ha permitido hacer una bonita familia, y agradezco a Dios mis hijos y mi esposa”, dijo Fermín emocionado.

Estuvo hablando ante ejecutivos de las Águilas, encabezados por su presidente Quilvio Hernández, José Augusto Vega Imbert, presidente ad-vitam, y periodistas de Santiago más jugadores del equipo aguilucho.

En el documental dan testimonio sobre Fermín los periodistas Kevin Cabral, Papy Pérez, Santana Martínez, Rolando Fermín, padre e hijo, Fellito Ortiz y Mendy López.

Relacionado