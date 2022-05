Guante de Vladimir Guerrero Jr. frenó en seco a Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO – Con las bases llenas y el destino del partido en juego, los Azulejos vieron al dominicano Vladimir Guerrero Jr. hacer la jugada de la noche. No, no es lo que piensas.

Ante un roletazo que salió hacia la tercera base, Matt Chapman tomó la bola e hizo un tiro bajito hacia la inicial. Guerrero tuvo que abrirse de piernas para concretar el out.

Luego de completar la jugada, el quisqueyano no ocultó su felicidad. La victoria por 2-1 no sólo evitó que los Azulejos fueran barridos por los Yankees, sino que terminó con una racha de 11 triunfos en fila de Nueva York. Para aumentar la agonía, la jugada fue revisada, pero los aficionados de Toronto volvieron a celebrar tras confirmarse el out.

“Chappy (Chapman) hizo un tiro difícil, pero Vladdy hizo una jugada increíble”, dijo el manager de los Azulejos, el puertorriqueño Charlie Montoyo. “Es curioso ganar un juego de esa manera y luego tener que esperar un poco, pero sabíamos que era out”.

