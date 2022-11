144 años del natalicio de Ñico Lora, precursor del merengue típico

Francisco Antonio (Ñico) de Lora Cabrera, precursor del merengue típico dominicano, cumple este lunes 144 años de haber nacido. El virtuoso músico llegó al mundo el día 14 de noviembre del año 1878.

Mucho se ha hablado de su fecha y lugar de nacimiento, lo que nos motivó a realizar las investigaciones de lugar, a los fines de localizar fuentes primarias como base de sustentación de lo que indicaremos a continuación.

Hurgamos los archivos de bautismo parroquiales y civiles, donde encontramos su acta de bautismo, registrada en el libro parroquial No. 7 de Santiago de los Caballeros, acta No. 281, Folio No. 1933, del año 1979. En ella se consigna tanto la fecha de su bautismo como la de su nacimiento, las cuales citamos como están escritas en el documento antes especificado:

En la Iglesia Parroquial Mayor de Santiago de los Caballeros a los veinte y cuatro días del mes de mayo de mil ochocientos setenta y nueve, yo el infrascrito Cura Rector y Vicario Foráneo Presb. Canónico D. Miguel Quesada, bauticé solemnemente a un niño nacido el catorce de noviembre del año pasado hijo legítimo de Narciso de Lora y Francisca Cabrera (de Guayacanes), le puse por nombre Francisco Antonio, fueron sus pad. Juan Bautista y Ana Balbina Chaves a quienes les advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones que contrajeron de que certifico, -Miguel Quesada

Como se puede apreciar, Guayacanes es su lugar de su nacimiento, que para ese entonces (año 1878) era una sección de la Común de Guayubín, que pertenecía a la provincia Santiago. Pero según fuentes testimoniales, Ñico Lora nació específicamente en el paraje Maizal, que dependía de la citada sección, hoy convertido en Distrito Municipal del Municipio Laguna Salada, Provincia Valverde. En las declaraciones de bautismo de la época, se acostumbraba a colocar solo la sección y no especificaban el paraje.

Conforme a nuestras investigaciones genealógicas, de la unión matrimonial de los padres de Ñico Lora, Don Narciso de Lora y Francisca Sinencia (Pancha) Cabrera, tenemos registrados en actas de nacimiento, de bautismo y de defunciones como hijos de estos, hermanos de Ñico, a: Pedro María, Miguel Antonio, Marta Loreta, María, Manuel de Jesús y Ancelma Lora Cabrera.

El destacado acordeonista, se trasladó a muy temprana edad con parte de su familia a la comunidad Los Candelones, del municipio Villa Bisonó, mejor conocido por su antiguo nombre, Navarrete, donde permaneció hasta su muerte, acaecida el día 9 de abril del año 1971. Sus restos reposan en el Cementerio Municipal de esta localidad; por tanto, la edad al momento de su deceso era de 92 años, 5 meses y 26 días, lo que contradice versiones de que Ñico Lora murió a los 113 años.

Lora tuvo dos matrimonios: el primero con la señora Ana Felicia Tavares, quien falleció en Hatillo, el día 26 de octubre de 1936, a la edad de 38 años, según su acta de defunción y cuya declaración fue realizada en Santiago de los Caballeros, por su cuñado Pedro María de Lora, hermano de Ñico. En este primer matrimonio procreó tres hijos: Oniel Antonio, Rafael y Pedro Antonio, este último lo acompañó en la música por largo tiempo con el saxofón.

Con su segunda esposa, de nombre Claudia de Jesús Brito, quien nació en el año 1909 y falleció el día 5 de agosto de 1992, en Los Candelones, municipio Villa Bisonó, mejor conocido como Navarrete. De esa unión nacieron 5 hijos: Marta, Talquino, Lito, Pablito y Brito Lora.

Ñico Lora, demostró gran destreza tanto para la composición como para la ejecución del acordeón. Así lo demuestran sus merengues dedicados a todo ambiente social, amoroso, cultural, mágico-religioso y de la vida cotidiana. Sus merengues San Antonio, San Francisco, La corrida de Santa Ana, La invasión del 16, Los Suárez, Los Ángeles del Cielo, Los Chávez, El tiro de gracia, Biencito Gómez, La protesta, Me monté en un carro Ford, El Cometa Harley, Desiderio Arias, Loreta, Merengue de la última moda, El sitio de los come burros, Mapemba, La viruela, Hatillo Palma, Las muchachas de Juan Gómez, El telefonema, y Con el alma, son solo una muestra de la gran cantidad de composiciones suyas.

En Navarrete, lugar que lo acogió por largos años, hasta su muerte, fue construida la Plaza de la Cultura Ñico Lora, como un reconocimiento a sus aportes al folclor dominicano, a través del merengue típico o perico ripia’o, como también se le conoce a este contagioso ritmo, y de igual forma, como una exaltación a su larga y fructífera trayectoria en la música popular dominicana.

Por Guillermo Torres

Relacionado