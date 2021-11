El leonelismo de acareo está enfermo

Uno quisiera no tener que escribir sobre el expresidente y sus adláteres o bocinas de los medios -sobre todo, de los que escriben, por boca de ganso, en el decano-1889- e interactivos o mercenarios de redes sociales para los cuales el único culpable de todo cuanto sucede -desgracias, corrupción, impunidad, pandemia, crisis, muertes, inseguridad, ingratitud y un largo etcétera-, cual desmemoria histórica retorcida, es obra y gracia del presidente del PLD.

A diario esa jauría o fauna variopinta no tiene otro oficio que sobarse en zaherir, descalificar o defecar, gráficamente, en Danilo Medina -más allá de actos protocolares, honras fúnebres u liturgias-. Para ellos, la historia nacional, de las últimas décadas, absolvió -de sombras y porrazo- a Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Hipólito y; por supuesto, a su líder -el traicionado y vejado- que gobernó el país sin máculas ni sombras. Sin duda, un San Martín de Porres.

Y si algún peledeísta, post derrota-2020- osa quitarse la vida, por las razones que fuere, ipso facto, es Danilo Medina el culpable. Igual si la gente reacciona o amenaza con ir a las calles -o plaza de las Banderas donde tantas veces fue (2017-2019-Marcha Verde)- antes la ya no reforma tributaria; también es obra e incitación de Danilo Medina.

De toda nuestra situación socioeconómica actual -y del flagelo histórico-estructural corrupción pública-privada-, el único culpable es el expresidente Danilo Medina (parece que sigue gobernando). Acusado de ello, están presos y encausados exfuncionarios y allegados (y encima, piden a grito que lo metan preso a él también). Del inmaculado Leonel Fernández, solo Víctor Díaz Rúa y porque “Jean Alain”, por orden expresa, lo decidió. En otras palabras, aquí nadie es culpable de nada, sólo Danilo Medina (ése es el discurso oposicionista de los fupuistas-leonelistas).

Tal parece, en la enferma-psiquis de esa gente, que, aquí, no gobernó Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Mejía ni Leonel Fernández. Este último, al parecer, un noviciado que, de cara al 2024, quiere ceñirse el solio presidencial para conjurar todos nuestros males…. ¡Aleluya!

A veces me pregunto: porqué esta gente -“periodistas” (¡políticos!), interactivos-mercenarios, trujillistas e izquierdistas de derecha- no van y hacen justicia mutuo propio, ya que la justicia “independiente” no lo hace; y, de paso, lo depositan en Najayo, La Victoria o La Fe; y así desahogan ira-furia contra el hombre, según su narrativa periodística y de redes sociales, más perverso….

Quizás con eso, a su líder, el país lo premia y releva al partido que apoyó en 2020 -digo, si no fue Danilo Medina que lo obligó- y, por fin, disfrutamos del mesías esperado (y estos redentores del periodismo, ultraderecha-trujillistas, izquierdistas de derecha y de redes sociales, vuelven a chupar de la teta nacional que es por lo que tanto gritan, acusan, ofenden y maldicen …). Oh, Dios, ¡cuántos “teatreros” juntos…!

Finalmente, y por lo que leo, al “forajido” de Danilo Medina solo le queda hacer suyo a aquellos versos que recrea el extinto vate Balaguer -Mi Tebaida Lírica-: “Pero yo, como el poeta Adán Aguilar, a todos los espero para combatirlos “…uno como caballeros, o todos juntos como malandrines”.

Por Francisco S. Cruz

