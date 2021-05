Diputado Víctor Fadul da positivo al Covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado peledeista Víctor Fadul informó este lunes que se encuentra afectado de Covid-19.

“Quiero informar que hoy he dado positivo al covid-19. Estoy presentando síntomas, pero ya me encuentro bajo tratamiento médico; confiado en Dios de que no tendremos complicaciones. Agradezco de antemano sus oraciones”, colgó en su cuenta de twitter el legislador Santiaguero.

Con este caso, el Covid-19 vuelve al Congreso Nacional, ya que hace un buen tiempo no se conocía un caso positivo al virus entre los legisladores.