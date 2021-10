109 jugadores internacionales de 39 países en inicio de la NBA; hay tres de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – La NBA anunció hoy que 109 jugadores internacionales de 39 países están en los rosters de la noche de apertura de la histórica temporada del 75 aniversario, incluyendo un nuevo récord de jugadores de Canadá (18), Alemania (siete) y las Bahamas (tres), y empatando la marca de jugadores de Nigeria (cinco). Los Toronto Raptors lideran la liga con 10 jugadores internacionales de nueve países en su roster de la noche de apertura.

El inicio de la temporada 2021-22 marca el octavo año consecutivo en que los rosters de la noche de apertura cuentan con más de 100 jugadores internacionales.nEl número de jugadores internacionales en la NBA ha crecido de cinco en la primera temporada de la liga en 1946-47 a un récord de 113 para el arranque de la temporada 2016-17.

Por el octavo año consecutivo, Canadá es el país más representado fuera de EE UU, seguido de Australia, Francia y Alemania (siete jugadores cada uno). Nigeria, Serbia, España y Turquía tienen cinco jugadores cada uno.

Los Toronto Raptors cuentan con la marca más alta de 10 jugadores internacionales en su roster de la noche de apertura, seguido de los Dallas Mavericks y el Oklahoma City Thunder con siete jugadores internacionales cada uno. Los Atlanta Hawks, Boston Celtics, Denver Nuggets y New Orleans Pelicans tienen cinco cada uno.

Un récord de 35 de los jugadores en los rosters de la noche de apertura han participado en Basketball Without Borders (BWB) antes de sus careras de la NBA, incluyendo a Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Camerún; BWB Africa 2011), Deandre Ayton (Phoenix Suns; Bahamas; BWB Global 2016), Rui Hachimura (Washington Wizards; Japón; BWB Global 2016) y Pascal Siakam (Raptors; Camerún; BWB África 2012). BWB es el programa global de desarrollo y alcance comunitario de la NBA y la FIBA que ha visto a 90 ex participantes ser reclutados en la NBA o firmados como agentes libres desde 2001.

Además de los 109 jugadores internacionales en los rosters de la noche de apertura 2021-22, hay un récord de 12 jugadores de siete países firmados con contratos “two-way” (“de dos vías”), incluyendo seis que han participado en BWB. También hay varios jugadores con vínculos a otros países incluyendo más de 30 jugadores con al menos un padre de un país africano. Entre los jugadores americanos con vínculos a otros países están Bam Adebayo (Miami Heat; vínculos a Nigeria), Jordan Clarkson (Utah Jazz; vínculos a Filipinas), Matisse Thybulle (76ers; vínculos a Australia y Haití), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors; México) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves; vínculos a la Republica Dominicana) y Kemba Walker (New York Knicks; Antigua).

La temporada 2021-22 de la NBA empieza con una doble cartelera como parte de Kia NBA Tip-Off 2021. En el primer partido, los Milwaukee Bucks, campeones defensores, se encuentran con los Brooklyn Nets a las 7:30 p.m. En el segundo partido, Los Angeles Lakers enfrentarán a los Golden State Warriors a las 10 p.m.

Seis jugadores fueron nombrados a un 2020-21 All-NBA Team, empatando el récord: 2021 Bill Russell NBA Finals MVP Giannis Antetokounmpo (Bucks; Grecia; vínculos a Nigeria; All-NBA First Team); Luka Dončić (Mavericks; Eslovenia; All-NBA First Team); 2020-21 Kia NBA MVP Nikola Jokić (Nuggets; Serbia; All-NBA First Team); Embiid (All-NBA Second Team); Rudy Gobert (Utah Jazz; Francia; All-NBA Third Team); y Kyrie Irving (Nets; Australia; All-NBA Third Team).

Como parte del NBA.com 2021-22 GM Survey (Encuesta de Gerentes Generales), Dončić y Antetokounmpo fueron votados como los dos jugadores que a los gerentes generales les gustarían más tener, para empezar sus franquicias (43% y 40%, respectivamente), y los jugadores Nu. 2 y Nu. 3 más probable de ganar el Premio del Jugador Más Valioso 2021-22 (33% y 13% de los votos, respectivamente).

Josh Giddey (Thunder; Australia) se convertirá en el primer participante de la NBA Academy de jugar en la NBA cuando Oklahoma City visite a Utah mañana, 20 de octubre a las 9 p.m. ET en NBA League Pass. Giddey se convirtió en el primer participante de la NBA Academy seleccionado en el 2021 NBA Draft cuando el Thunder lo escogió número seis en general.

Hay 13 jugadores internacionales en los rosters de la noche de apertura quienes han sido nombrados NBA All-Stars: Antetokounmpo, Dončić, Goran Dragić (Raptors; Eslovenia), Embiid, Al Horford (Boston Celtics; Republica Dominicana), Gobert, Irving, Jokić, Kristaps Porzingis (Mavericks; Letonia), Domantas Sabonis (Indiana Pacers; Lituania), Siakam, Ben Simmons (76ers; Australia) y Nikola Vučević (Chicago Bulls; Montenegro).

Neemias Queta (jugador de dos vías para los Sacramento Kings) se convertirá en el primer jugador de Portugal en jugar en la NBA.

Relacionado