100km del Caribe Non Stop by Propagas y 5K Family Run Propagas anuncian su 6ta edición

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este martes anunciaron la realización de la sexta edición de los 100km del Caribe Non Stop by Propagas, así como los 5k Family Run Propagas, carreras ecológicas que buscan promover y educar el cuidado del medioambiente y recursos naturales.

El encuentro con la prensa fue llevado a cabo en el salón multiuso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actividad encabezada por Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de la Fundación Propagas; Miguel Ceara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Mariluz Viñas, directora del evento; representantes de las marcas patrocinadoras y de la prensa.

La sexta edición de la carrera internacional 100km del Caribe Non Stop by Propagas se celebrará del 6 al 7 de mayo a partir de las 4:00 de la mañana, saliendo del Rancho Francisco en la ciudad de San José de Ocoa, atravesando el Parque Nacional Valle Nuevo, con llegada al Hotel Altocerro en Constanza, recorriendo una distancia de 100 kilómetros en un tiempo máximo de 24 horas. El domingo 7 de mayo a las 10:30 de la mañana, estará dando inicio el 5k Family Run Propagas en el Hotel Altocerro, donde se celebrará el cierre de ambas carreras en un ambiente alegre y familiar.

«Nos sentimos orgullosos de auspiciar, organizar y promover esta sexta edición de la carrera, un evento sin precedentes en un entorno místico y esplendoroso donde las estrellas iluminan el manto blanco de escarcha que cubre a Valle Nuevo, Madre de las Aguas», señaló Pirigua Bonetti de Santana.

Asimismo, expresó que a través de esta carrera el Grupo Propagas promueve el turismo ecológico, dando a conocer las montañas y los paisajes que alberga en esta isla, invitando a todos los participantes a introducirse en un mundo nuevo, aprendiendo a través del deporte a conservar y conocer nuestros recursos naturales.

A su vez, Ceara Hatton resaltó la valentía y condiciones físicas necesarias de los atletas para completar un recorrido como este. Una actividad envidiable y una forma distinta para conocer las riquezas y bellezas del Parque Nacional Valle Nuevo. Felicitó a Pirigua Bonetti de Santana por esta iniciativa, «por su gran esfuerzo, compromiso y dedicación a la conservación del Medio Ambiente de nuestro país».

Mariluz Viñas, directora de ambos eventos, señaló que “los 100km del Caribe Non Stop by Propagas, en su sexta edición se ha convertido en una carrera internacional conocida».

«Este año, introducimos una nueva categoría para deleite de los amantes de la naturaleza, quienes tendrán la posibilidad de realizar 50K saliendo desde la pirámide con llegada a Constanza», expresó Viñas.

Agregó que «a su vez, la carrera 5K Family Run Propagas une la alegría, la naturaleza y el deporte, promoviendo siempre el cuidado de nuestro medio ambiente».

«Nuestro se enfoca en la majestosa flora del Parque Nacional Valle Nuevo, específicamente en el magnífico ébano verde (magnolia pallescens) y en particular en su gloriosa flor, la Magnolia», resaltó.

El atleta Herbert Scharf afirmó que toma un año de entrenamiento para entregar 24 horas de calidad deportiva.

«Para los atletas que amamos la ultra distancia, este evento involucra retos, mejorar tiempos y compartir con la naturaleza. Es el único evento en su clase donde logramos encontrar una conexión mística con la naturaleza. Cuando participas una vez regresas siempre», dijo. Por otra parte, afirmó que la familia se integra a los 5K formando una unión con el deporte, medioambiente y diversión sana.

Los 100 km del Caribe Non Stop by Propagas y el 5K Family Run Propagas cuentan con el patrocinio oficial de Propagas y Fundación Propagas. Entre sus colaboradores se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente, Hotel Altocerro, Gatorade, Next, Productos Chef, La Campagna, 809 Broadcast, Fondeprosjo, Defensa Civil entre otros.

