10 tips para mejorar tu Personal Branding

El Personal Branding o tu Marca Personal, consiste en crear tu imagen y guiar tu reputación, también es la forma como te quieres vender y diferenciarte de los demás, por tal razón, debes cuidar tu perfil y reputación online (lo que dice internet y/o Google de ti), estamos en Enero, un año nuevo y es una oportunidad de relanzar tu Personal Branding con los siguientes 10 tips:

1. Posicionamiento de tu marca personal: Debes plantearte a que nicho quieres dirigirte, cuáles son sus necesidades y que le vas a ofrecer, un ejemplo eres un médico y te enfocas en la especialidad de cardiología, detectas que los infartos en jóvenes van en ascenso, entonces ofreces tu propuesta de valor preventiva a ese target de jóvenes que pueden padecer dicha enfermedad.

2. Objetivos: Como vas a lograr el posicionamiento de tu Personal Branding, es necesario trazar metas a corto y mediano plazo de hasta dónde quieres llegar y que caminos debes recorrer, un ejemplo sería que el cardiólogo en sus objetivos a corto plazo, es crear una presencia online en redes sociales y página web con información sobre sus servicios, y testimonios de casos de pacientes satisfechos.

3. Tu nombre es tu marca y siempre te acompaña: Ya en los objetivos se fijó la presencia online, lo recomendable es utilizar tu nombre y apellido, esto transmite profesionalidad y confianza, cada esfuerzo y acción que completes, genera unos beneficios a tu reputación, la cual queda afianzada de por vida en tu nombre.

4. Mensaje a transmitir: Ya tu círculo íntimo de amigos y familiares han sido informados del lanzamiento de tu nueva imagen, entonces cuál es el mensaje que vas a transmitir?, tus servicios en caso de trabajar independiente, si buscas empleo o ser promovido en tu trabajo, puede ser tu experiencia, profesión, aptitudes, habilidades, entre otras, cuales medios vas a utilizar para difundir el mensaje, tipo de lenguaje, es importante que sea breve y conciso, si estás en un evento o reunión, asegúrate que en menos de 1 minuto entiendan tu propuesta de valor.

5. Correo electrónico y redes sociales: El cambio de imagen conlleva muchos ajustes, ya debes dejar de usar tu correo papasito22@example.com, un correo que lo creaste en tu adolescencia y que ya no debe reflejar esa parte de ti, correos de ese tipo generan una primera impresión no muy favorable, y un refrán popular dice: “La primera impresión es la que vale” , el mismo ejemplo aplica para el Facebook, Twitter e Instagram.

6. Discreción en las redes sociales: Si las utilizamos a nuestro favor sería una arma muy eficaz, vivimos en la era de la información, del online, e independientemente de lo que digas, cuando alguien quiere información de una persona, la primera fuente que consulta son las redes sociales, aceden a tu Facebook y pueden elaborar un perfil de tu persona en minutos sin ni siquiera darte la oportunidad de que te defiendas, entonces partiendo de este enunciado, las redes son la oportunidad para transmitir la nueva imagen a proyectar, recuerda la frase célebre de René Descartes: “Pienso, luego existo” .

7. Cambio de look a tu LinkedIN y currículo: Deseas ser promovido a gerente o quieres cambiar de empleo, te sugiero actualizar tu currículo y tu linkedin , e implementar los objetivos de Personal Branding que hemos mencionado, es relevante aportar buenas ideas a los debates que se discuten en los grupos de Linkedin, donde se tratan temas relacionados a tu profesión, esos puntos de vistas diversos elevan nuestro crecimiento profesional.

8. Tarjetas de presentación: Para las reuniones, eventos sociales y encuentros profesionales las tarjetas siguen siendo importantes, una tarjeta con un buen diseño, llamativa, que impacte, quieres dejar tu marca personal por donde pases, sobre todo tu mensaje diferenciador de los demás!

9. Vestimenta acorde a la imagen a proyectar: Todo guarda relación, la vestimenta cubre el 80% de nuestro cuerpo y transmite mensajes a nuestro subconsciente, la vestimenta debe ir en concordancia con el Personal Branding que ya asumimos, entonces vamos a darle un “refresh” al clóset.

10. Comportamiento en público y lenguaje no verbal: “Como nos comportamos nos tratan” dice el adagio, si eres un profesional compórtate como tal, es desde adentro hacia fuera que debe surgir esta transformación en tu persona, de esa forma tu lenguaje no verbal o corporal no dirá lo contrario de lo que deseas proyectar.

