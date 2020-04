10 preguntas que me dejó el discurso del presidente Medina

Me senté frente al televisor a escuchar el discurso del presidente Danilo Medina esperando, como el común de los ciudadanos, encontrar apremiantes respuestas; pero al finalizar su alocución, lo que me ha quedado son preguntas, viejas y nuevas, más preguntas cruciales.

Les comparto las diez siguientes:

Que el país adoptó medidas a tiempo, preventivas desde que se supo la existencia del virus? Que el gobierno está garantizando todos los productos necesarios para la protección del personal de salud?. Que las autoridades están visitando los hogares de las personas con el virus para saber su situación y apoyarles? Que el único juicio que debe imperar es el de los expertos?. Que no hay lugar para nadie buscar capital político con la crisis?. Que el gobierno garantiza apego a la ley y la transparencia en las licitaciones y las compras?. Que las raciones de alimentos están llegando sin discriminación y de forma segura a todos los que la necesitan?. Que el país es un ejemplo internacional en el correcto manejo de la pandemia del COVID-19? Que el criterio del gobierno es poner la salud de la gente en primer lugar?.

10.Que el gobierno propugna por la unidad como país para enfrentar la crisis?

No tengo comunicación directa con el presidente Danilo Medina para preguntarle: Presidente, de verdad usted cree eso; y si no lo cree -porque sabe que no es así- , usted cree que la gente le cree eso?.

Se me ocurre una encuesta simple para enterarnos cómo valora la gente cada una de estas descripciones que hace el presidente de la situación actual y el desempeño de su administración, a partir de estas diez afirmaciones (no textuales) contenidas en su alocución de hace un ratito.

Descansen!

Por: Roberto Fulcar

Anuncios

Relacionado