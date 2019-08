¿¨Los últimos serán los primeros¨? las pre-primarias del PLD

Desde ya podemos borrar los cartones y comenzar una nueva mano de bingo en relación al candidato que deberá elegir el Partido de la Liberación Dominicana en sus primarias abiertas que celebrará el próximo 6 de octubre, y que a nuestro juicio será el primer paso en firme que dará para retener el poder en las elecciones de mayo del próximo año.

Decimos esto porque lo que parecen olvidar muchos de los ¨opinólogos¨ políticos en la República Dominicana, el numero de estos sobra porque los que brillan por su ausencia son los analistas de peso, es el profundo cambio en la metodología de elección de las propuestas electorales que se ha producido a partir de la aprobación de la Ley de Partidos y Movimientos Políticos.

Es mas que cierto que en el caso del PLD se le quitó todo el poder a la cúpula, llámese Comité Político, Comité Central, Pleno de Dirigentes, Congreso o como se llame, para elegir quienes serás las personas que se presentaran como candidatos en la boleta de ese partido, y se le entregó al pueblo en el sentido mas amplio de la palabra, ya que absolutamente todos tendrán que someterse al escrutinio popular.

Esto tiene una enorme significación y será decisivo en cuanto al resultado de las elecciones de mayo del 2020, ya que hablamos de una continua exposición de los precandidatos en los próximos dos meses, y mas que eso, al final será solo el PLD quien será el receptor de la enorme movilización que podemos esperar para unas primarias abiertas en un país donde votar es un deporte nacional.

El que lo dude, solo tiene que comparar las cifras de participación electoral en la República Dominicana frente a lo que ocurre en otros países del área, en nuestro país el porcentaje de votantes siempre esta por encima del 75% del padrón, mientras en países como Colombia mucho trabajo que le cuesta a los candidatos lograr llevar el 50% de los electores.

Ahora, en este nuevo conteo de los bolos en el bingo electoral peledeísta hay que poner mucha atención al tipo de campaña que llevarán a cabo los precandidatos y hace donde van dirigidos los mensajes, porque para nada sirve que tener comités de base o ser apoyado por un comité intermedio o incluso por senadores o diputados, pues lo que valdrá será la simpatía hacia fuera y los dentro tendrán que conformarse y aceptar unos resultados que entregará la Junta Central Electoral, es decir, irrebatibles.

Al finalizar hace unos días el discurso del presidente Danilo Medina donde anunció su decisión de no presentar su nombre como candidato, una amiga entrañable nos llamó eufórica para decirnos que, en el caso nuestro que apoyábamos sin reservar la reelección de Danilo, habíamos perdido y que ese día Leonel era candidato porque era el preferido por los miembros del PLD, a ella le dije lo siguiente: ¨no te vayas tan rápido que para las primarias de tu partido peledeístas somos todos, porque son abiertas sin exclusiones¨.

Tomando en cuenta el método, desde ahora podemos visualizar lo que ocurrirá en una elección interna que, a pesar de que la carrera recién comienza, desde ya hay algunos descartes cuyos nombres solo están de adorno en una contienda que se decidirá poniendo de frente a dos candidatos.

Suponemos que uno de ellos será Leonel, aunque no ha hablado de que quiere una cuarta presidencia, insistirá contra toda lógica en presentar su nombre, y el que surja de lo que podríamos llamar pre-primarias que realiza desde ya el grupo del presidente Medina.

Para elegir de entre precandidatos de Danilo, siete nombres hasta la hora que escribimos estas líneas, se llegó a un acuerdo para realizar encuestas al finalizar un mes de campaña y entonces apoyar colectivamente a quien este encabezando las mediciones, es decir se aquí surgirá el candidato de ese grupo que enfrentaría a Leonel y su gente.

De los nombres presentados hasta ahora, con todo el respeto que se merecen podemos descartar de plano a Radhames Segura, Temistocles Montas, Carlos Amarante Baret y Andres Navarro, ya que por razones diversas ninguno de ellos posee una fuerza electoral apreciable dentro o fuera del PLD, y aunque lo quieran negar a algunos de ellos hace tiempo que se les fue el tren para construir un liderazgo con fuerza suficiente para ganar unas elecciones.

En el caso de Temo, Radhames y Amarante Baret, esto representan la parte mas rancia del PLD, esa misma de la que se tiene la percepción gran parte del país esta hastiada después de casi 16 años consecutivos de gobierno, mientras que Navarro, a pesar de que ha realzado un esfuerzo personal y que ministro del actual gobierno en dos carteras, luce muy ¨verde¨ y hasta es muy poco conocido por la mayor parte de la población.

Entonces nos quedarían tres que a nuestro juicio tienen posibilidad y son: Reinaldo Pared, Gonzalo Castillo y Francisco Dominguez Brito; de estos tres uno será el elegido para enfrentar a Leonel en las primarias ABIERTAS del próximo 6 de octubre, y esta elección será lo que decida si el actual presidente del PLD podría ser derrotado y por lo tanto el partido morado sacaría del taller al primer producto de la ¨fabrica de presidentes¨ de que tanto se ha hablado.

En nuestra opinión, que para nada es humilde porque surge de una profunda reflexión, el carril de dentro para ser candidato del grupo de Danilo en este momento y cuando se realicen las encuestas, es el hasta el lunes ministro de obras publicas Gonzalo Castillo, ya que el método de elección, que son encuestas abiertas a toda la población, lo favorece enormemente frente a los otros dos (Reinaldo y Dominguez), por un factor muy importante en este tipo de estudio, que es la llamada tasa de rechazo.

De todos, el ultimo en presentarse, que es Gonzalo, es que que menos tiempo tiene como político de primera linea en la República Dominicana, y lo tanto será sin dudas el que provoque mas apoyos en una encuesta electoral ya que es una persona mas que conocida por su trabajo al frente de una de las carteras mas complicadas de manejar en un país donde sobran las necesidades y los presupuestos son escasos.

Mas que por militancia, Gonzalo es conocido porque es la persona estaba presente en cada espacio del país donde en los últimos años se produjo un desastre natural como inundaciones, derrumbes, por la construcción o reparación de puentes, carreteras, caminos vecinales, y demás obras de infraestructura de las que construye el gobierno, por lo que ha sido la cara de resolver problemas que ha tenido el presidente Danilo Medina en todo el país.

Lo mismo no puede decir Reinaldo que como muchos de nosotros lo que ha sido es un militante político intrapartidario, para algo lleva años como secretario general del PLD, solo que en este caso eso solo sirve para ser conocido, y pero aun, para cargar con las culpas de muchísima gente de ese partido que esta siendo rechazada por la población, y eso lo veremos en las primarias abiertas para otras candidaturas, donde no tenemos ninguna duda que habrán grandes sorpresas.

Es decir, Reinaldo carga con culpas ajenas al ser el vocero de todo el PLD, pues aunque esa organización siga siendo la mayoritaria en el país, esto sin dudas se debe a la obra de gobierno del presidente Medina, y no precisamente a la actuación de muchos de los que son dirigentes de ese partido en muchos lugares del país cuya actuación ha sido muy cuestionada y con todo este peso carga la candidatura del secretario general.

Para nosotros Francisco Dominguez Brito tampoco tiene oportunidad de ganar esa encuesta de septiembre ya que hace tiempo que alcanzó su techo y en su caso, que no es el de Reinaldo quien detuvo su campaña interna hasta que Danilo tomara la decisión de presentarse o no, se mantuvo trabajando para construir un nombre creíble como candidato y nunca supeditó sus aspiraciones a la presencia o no del presidente Medina en la boleta.

A nuestro entender Dominguez también carga con una alta tasa de rechazo, algo natural en políticos de larga data, que se acentuó durante su paso por la procuraduría general de la República, cargo en el que a pesar de que intentó ganar el denominado ¨juicio del siglo contra su compañero de partido el senador Felix Bautista, obtuvo un resultado negativo y esta derrota, que fue asumida por el país como personal en contra del entonces procurador, pesa sobre los hombros del hoy precandidato a la presidencia.

La clave en la pre-elección de septiembre esta en el método, las encuestas realizadas a toda la población es algo confiable donde pesa mucho el rechazo que puede tener un candidato cuando se pregunta por favoritismos con miras a un cargo electivo, por lo que sin dudas ya podemos poner como favorito a que cante BINGO debajo de la G a Gonzalo Castillo, que por algo las mismas encuestas dicen que es el funcionario mas popular del gobierno del presidente Danilo Medina.

Borren su cartón y comiencen a marcar sus numeritos, en septiembre veremos si en el caso de este grupo es verdad lo que dice la Biblia que ¨los últimos serán los primeros¨.

Por Humberto Salazar

