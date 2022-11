¨Levantando la piedra¨: otra forma de Fidel Lorenzo llamar a la participación

Con la puesta en circulación de la obra sociopolítica ¨Levantando la piedra¨ su autor el pastor, sociólogo y activista social Fidel Lorenzo Meran, usa de manera acuciosa la peripecia de los hechos post-guerra civil del año 1965 hasta nuestros días deshaciendo el iceberg con una narrativa a veces sutil y en otras con el envés de la hoja, pero al final, centrada y resumida en el porvenir de la sociedad dominicana. Este libro provoca en sí mismo y por sí solo la agudeza de un grupo de religiosos ¨levantando la causa¨ de servidores públicos, representantes empresarial y de la sociedad civil, idóneos a aunar la construcción definitiva de espacios útiles para una democracia alejada de las imperfecciones que por hoy adolece la democracia en América Latina. (Lorenzo, F; pág. 19; 2022).

Esta obra tiene en su forma esencial la figura de la crítica constructiva sujetado a hilos regios de fundamentación reverente por una doctrina, más que apasionada, curtida por la defensa y liberación de los que no tienen defensa ni protección y que por ¨casualidad¨ o ¨desgracia¨ son pueblos colonizados (Gutiérrez, G; 1972). Por eso a mi juicio, el autor, invita a hombres y mujeres –en especial- a aquellos que profesan la fe cristiana a no quedarse con los brazos puestos en la cabeza; ni andando de rodillas en las sinagogas mendigando derechos fundamentales como por ejemplo: libertad de expresión (Constitución de 2015; Art. 49: RD), la invitación con un lenguaje diáfano, de algún modo, es cerrar las venas abiertas de América Latina (Galeano, E. 1971) y levantar la causa hacia el respeto a la constitución y su aplicabilidad garantiza el desarrollo (Lorenzo, F., pág. 23. 2022). Por eso esta obra más que dar a conocer la opinión del autor es una forma de motivar a la grey a alzar la voz y la participación activa, ponderada y madura hacia la reivindicación comunitaria. Y no dejarlo todo a la providencia esperando una respuesta expedita de valuación por las plegarias invocadas por parte de la feligresía ante la intervención por los desaciertos y fracasos de los humanos en cada proceso de carácter social, político, empresarial y religioso. Es decir, el autor en su libro llama a los evangélicos a cambiar su rol: de la inacción a la acción. Donde tú, él y nosotros mediríamos perceptivamente la acción y el desempeño como ciudadano ejemplar atreviéndose a levantar -por lo menos- un grano de arena hacia la materialización definitiva del sueño fundacional de los Padres de la Patria de tener un genuino Estado Democrático y de derecho. (Lorenzo, F., pág. 149-156; 2022).

Para resumir, consideremos esta hipótesis: Tal vez si tú y yo como ciudadanos comunes no experimentamos en sí mismo y por si sólo la eficacidad que produce el revisionismo, la crítica y autorreflexión para la transformación y mejoramiento de nuestro entorno; es muy probable que los sueños patrios se meta de cabeza por el hoyo de la nada. Porque la historia no sitúa a sus hijos en puntos relacional y convergente por casualidad; tampoco los educa para la torpeza; ni para que se engullan la lengua; ni que se vuelvan refunfuñones, anticuados, arcaicos, intransigentes e incapaces de escuchar la versión de los afectados sin antes haber avanzado hacia el Ágora en la formación y participación. Aprendiendo a no caer en la jerga de los dogmas, del populismo, el mercado codicioso, lo banal, lo intolerante y la falta de empatía. Total, de comprobarse el estadio más arriba, la comunidad económica y política terminaría –simplemente- como eso ¨un niño idiota, sentado al borde del camastro¨. (Cheever, J. 1943).

Referencia:

Lorenzo M., F. (2022): ¨Levantando la piedra¨. Ed. Publicaciones Libertad; 2022; Republica Dominicana.

Por Matías Benjamín Reynoso Vizcaíno

Relacionado