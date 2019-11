¨Bienaventurados los humildes¨…..ego, egoísmo, egocentrismo

Mas de una vez en los últimos meses hemos leído la expresión ¨guerra de egos¨, para referirse a la crisis por la que atravesó el Partido de la Liberación Dominicana que desembocó en la renuncia de su presidente Leonel Fernández con un grupo de sus seguidores, donde se quiere justificar todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y que ha centrado la atención de todos los dominicanos.

Con esto de ¨guerra de egos¨, se quiere justificar con un argumento simple, lo que es una situación que va mucho mas allá que el enfrentamiento entre dos personalidades ya que cuando hablamos de egos inflados y estos como causa de una crisis, involucramos a mas de una persona, y en este caso esta mas que demostrado que no hubo guerra de egos porque para que la hubiera se necesitan dos y solo hay uno.

Hasta hace muy pocos meses, en la República Dominicana nadie tenía alguna duda de que el partido de gobierno ganaría fácilmente las elecciones, ya que de todos es sabido que los resultados electorales tienen una relación directa con la situación económica por la que atraviesa un país, y en el caso del gobierno de Danilo Medina sus indicadores económicos son altamente favorables, que es lo que explica la fortaleza de su liderazgo sobre grandes grupos poblacionales.

Tan cerca como el día de ayer, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un discurso de apertura de un evento internacional en Punta Cana, resaltaba la fortaleza la de la economía dominicana, que según el y todos los organismos internacionales será la de mayor crecimiento para este año 2019 en toda la región, esto a pesar de el entorno negativo que tenemos a nivel internacional donde la incertidumbre parece ser la regla y no la excepción.

Solo que el ego de Leonel Fernández es tan grande que parece ni resistió ser presidente del partido que con orgullo dirige el estado dominicano, y tenía que ser el quien encabezara el gobierno, echando de lado su expresión de que el PLD era una fábrica de presidentes, y montó una campaña de descrédito contra el gobierno convirtiéndose de hecho en un abanderado de la oposición política desde dentro, algo inadmisible en una persona con una mínima racionalidad y compromiso con su país.

La definición de ego según el diccionario es la siguiente: ¨viene del latín ¨yo¨ y expresa la excesiva valoración que una persona tiene de si misma¨, es en verdad ¨un exceso de autoestima¨, es cuando un individuo se cree muy por encima de los demás, ya que los demás somos los otros y para colmo ni siquiera ¨conceptualizamos¨, por eso: ¨esa ley no me aplica y si me me aplica es inconsntitucional¨, es inconcebible equivocarme.

Vamos a ver.

¿Es cierto que se produjo una guerra de egos en el PLD o la verdad es que existe una persona con el ego tan inflado que es imposible concebirse como un igual a otro compañero de partido que ejerce la presidencia de la República?

Desde que Danilo asumió el poder en el año 2012, lo que se suponía debía hacer el presidente del PLD era preparar el partido organizacionalmente para las elecciones del 2016, para eso se unieron las elecciones en la reforma constitucional del 2010, ya que con elecciones cada dos años resultaba imposible renovar las estructuras de partidos políticos que para colmo son sostenidas por el presupuesto nacional, es decir se les paga con nuestros impuestos.

¿Hizo eso Fernández?….por supuesto que no, se dedicó en medio de renovadas consignas en su contra de parte de personas con las que hoy piensa pactar (Juan Bolivar Díaz y Altagracia Salazar, entre otros), a hablar de los vientos que soplaban a su favor para ser candidato a la presidencia nueva vez en las elecciones del 2016, olvidándose de que su deber era reconstruir su partido, para algo era su presidente, y no hubo día que no lo dedicara a querer volver al palacio nacional.

¿Donde esta la lucha de egos?….porque la historia esta ahí cuando Danilo se dedicó a trabajar arduamente para devolver la popularidad a un partido que la perdió en las elecciones del 2012, pero actuando con ejecutorias de gobierno que han beneficiado a toda la población, y lo cierto es que lo hizo tan bien que la mayoría de su partido aprobó una reforma a la constitución en el año 2015 que le permitió volver como candidato y ganar con la mayor cantidad de votos en la historia de la política nacional.

Cuando se impuso el criterio racional de que Danilo debía ser candidato nueva vez en el 2016, a Leonel hubo que firmarle un documento con una serie de puntos para mantener la unidad del PLD, quien cedió, como lo ha hecho siempre en aras de la unidad, fue el presidente Medina, ya que fácilmente pudo exigir que se respetara la decisión del comité político de su partido, a fin de cuentas esa era la regla inviolable por la que se manejaba esa organización, y estamos mas que conscientes que con o sin el entonces presidente del PLD, Medina ganaba fácilmente esas elecciones.

¿Cual es el que tiene el ego inflado?

Porque lo cierto es que Danilo cedió para llegar a un acuerdo con los miembros del PLD afines a Leonel dentro del comité político, aceptó repetir a Margarita como candidata a la vicepresidencia pudiendo escoger a otra persona, mantuvo a todos los leonelistas en sus cargos, excepto claro a las figuras claves de su gobierno, permitió que muchos de ellos incluso participaran de la campaña atroz que le han hecho en su contra y ni siquiera intervino cuando se aliaron con los sectores retardatarios que participaron en su contra en las elecciones del 2016.

Leonel en cambio nunca dio paso a la persona que era mas popular, mas que el mismo incluso, dentro de su grupo que era Margarita Cedeño, se empecinó en pelear un tema constitucional cuando Danilo mantuvo la expectativa de reelección solo como estrategia política. y llegó al colmo de hacer un piquete en contra de los congresistas del que era su propio partido, contratando motoconchistas para ir a hacer ruido al congreso nacional y diciendo que eso era el pueblo dominicano.

Es decir, su ego, su valoración de si mismo esta tan inflada, que lo ha sacado de la realidad de que a unas elecciones se va a ganar o perder, para el no había que realizar unas primarias dentro del PLD, porque el y solo el estaba en capacidad de ganar, y el ¨pobrecito¨ Gonzalo, como lo describieron algunos de sus parciales, era incapaz de salir triunfador en un escenario político donde esta mas que claro que se necesitan caras nuevas para renovar toda la oferta política en la República Dominicana.

¿Donde esta la guerra de egos?…..si Danilo Medina con los votos suficientes en el congreso para pasar una reforma constitucional decidió ni siquiera plantear esa posibilidad, esta harto demostrado que si hubiera querido ya estaría habilitado para presentarse nueva vez como candidato a la presidencia de la República, solo que puso por encima de lo que podrían ser sus intereses personales los intereses colectivos de la Nación a la cual se debe en todas sus actuaciones.

No hubo ni hay tal guerra de egos, lo que si existe en el egoísmo y egocentrismo de una persona como Leonel Fernández, que con un discurso de defensa de una democracia que no esta en peligro, ha puesto en riesgo la estabilidad de que gozamos los dominicanos, que vemos como el mundo a nuestro derredor se complica con las diferentes crisis políticas que se están presentando en los países de la región.

¿Que es lo que quiere Leonel? ¿Que ¨pa fuera vayan¨ los millones de niños de la tanda extendida, los que son cuidados en las estancias infantiles, los campesinos que reciben créditos sin precedentes para el desarrollo del campo, los grupos organizados que son objeto de las visitas sorpresa cada domingo cuando el presidente Medina se desplaza hacia el interior del país a escuchar a quienes fueron olvidados desde hace tantos años que ya ni memoria tienen de cuando vieron a un presidente de la República?

En nombre del egoísmo y el egocentrismo de un hombre rodeado de un grupo de ambiciosos sin historia ni miramientos, ¿el país tiene que echar hacia atrás todo lo avanzado, provocar una ruptura en un proceso acelerado hacia el desarrollo, devolver a la pobreza a los millones que han ingresado a las clases medias y entrar en el terreno tenebroso de una crisis política que no nos merecemos los que aun estamos activos y menos aun las nuevas generaciones?.

Y es el que ¨egoísmo¨, ¨la tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por si mismos, olvidándose de los demás¨ y el egocentrismo ¨la exagerada tendencia a la exaltación de la propia personalidad¨, es lo contrario a la humildad: ¨la cualidad de las personas que no se sienten mas importantes que los demás no importa cuan lejos hayan llegado en la vida¨ y la solidaridad: ¨que es el compartir con los demás tanto en lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua¨.

No hubo ni hay ¨guerra de egos¨, porque se necesitaría para eso dos egos inflados y lo cierto es que solo hay uno, esta harto demostrado.

Por Humberto Salazar

